Pulcini maschi uccisi, firmato decreto per stop a strage dal 2027

Le aziende agricole che allevano galline ovaiole dovranno dotarsi di strumenti per determinare in anticipo il sesso dei nascituri, evitando la nascita e l'immediata uccisione di quelli non adatti alla produzione di uova. Le nuove linee guida sono state pubblicate in gazzetta ufficiale. Un impegno assunto per evitare la strage che ogni anno, solo in Italia, provocava la morte di 34 milioni di pulcini maschi per gassificazione o triturazione

Miglioramento del benessere animale nella filiera

Individuando il sesso del nascituro prima della schiusa, si eviterà l'eliminazione cruenta dei nuovi nati, rimuovendo in anticipo le uova che genereranno dei maschi. “Il sessaggio in ovo rappresenta un passo importante nella soluzione di quello che è considerato il principale dilemma etico del settore avicolo - si legge nel documento - contribuendo al miglioramento del benessere animale nella relativa filiera, poiché riduce significativamente la percentuale di pulcini maschi, evitando così la nascita di animali che, come esseri senzienti, sarebbero destinati a subire stress e sofferenze inutili a causa della manipolazione e soppressione”.