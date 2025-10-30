Meteo, allerta maltempo per l'arrivo della tempesta di Halloween

Introduzione
Un peggioramento graduale con le prime velature già da oggi, poi da venerdì rovesci. A causare il maltempo una nuova perturbazione atlantica in arrivo dal Portogallo che sarà preceduta da venti meridionali più miti con aumento delle temperature minime
Quello che devi sapere
Perturbazione atlantica
Una perturbazione atlantica si avvicina da ovest un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sull'Italia. Il promontorio mobile, che ha raggiunto il Mediterraneo centrale portando stabilità diffusa in Italia, si allontana verso i Balcani lasciando spazio all'ingresso di correnti umide di natura atlantica. Una saccatura depressionaria si avvicina infatti da ovest, attualmente in movimento sulla Penisola Iberica e poi in transito sul Mediterraneo.
Pioggia in arrivo, poi migliora nel weekend
Precipitazioni in arrivo sul nord-ovest e poi anche su nord-est e settori centrali tirrenici. Fenomeni più intensi e anche a carattere di temporale su Liguria e Toscana. Tempo instabile anche nella giornata di oggi, poi migliora nel venerdi' di Halloween, salvo, probabilmente, residue piogge al sud. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il weekend di Ognissanti mostrano condizioni di tempo per lo più asciutto grazie a una nuova rapida espansione dell'alta pressione, ma attenzione a rapidi passaggi instabili al nord soprattutto nella giornata di domenica.
Allerta della protezione civile in 8 regioni
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede da ieri precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all'Emilia-Romagna. Attese, dal primo mattino di oggi, precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri, in estensione dalla tarda mattinata alla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia
In arrivo rovesci di forte intensità
Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all'Emilia-Romagna. In mattina le piogge si estenderanno a Sardegna e Lazio, specie lungo i settori costieri e Sicilia. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile che avverte come i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Previsioni per venerdì 31 ottobre
Una perturbazione si porta verso il Sud. La giornata sarà contraddistinta da una nuvolosità diffusa, anche con cielo spesso coperto. Ci saranno delle precipitazioni, generalmente deboli e intermittenti al Centro-Nord, più diffuse al Sud, specie sui settori ionici. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari saranno generalmente mossi. Temperature stazionarie.
Previsione per il fine settimana
Valutata allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Sardegna e sugli interi territori di Umbria e Sicilia. Venerdì 30 per Halloween sono previsti rovesci o temporali a macchia di leopardo. Da sabato 1 novembre il meteo tornerà a migliorare: il tempo sarà gradevole salvo un po' di instabilità al Nord ma già domenica 2 è in arrivo un'altra perturbazione atlantica con piogge anche diffuse e localmente abbondanti al settentrione e in Toscana.