Pedopornografia, realizza 900 immagini con l'AI: arrestato un 52enne a Venezia

©Ansa

Arrestato un uomo, che aveva prodotto più di 900 immagini pedopornografiche, difficilmente distinguibili da foto reali, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. L'uomo residente a Venezia , è stato arrestato dalla polizia di Stato, all'esito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla procura del capoluogo veneto

La polizia di Stato ha arrestato a Venezia un 52enne con l'accusa di produzione di immagini pedopornografiche generate mediante l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Le indagini sono cominciate da una segnalazione di una organizzazione internazionale per la tutela dei minori online, riguardante la possibile detenzione da parte dell’indagato di materiale digitale di sfruttamento sessuale minorile, riuscendo a rintracciare il suo indirizzo ip e la sua abitazione: nella perquisizione è stato rinvenuto nella sua casa un sistema tecnologico avanzato utilizzato per la creazione artificiale di immagini a contenuto pedopornografico.

©Ansa

L’uomo si avvaleva di modelli di intelligenza artificiale generativa

Gli accertamenti tecnici hanno permesso di rilevare nei dispositivi informatici dell’uomo centinaia di immagini virtuali che, pur prive di corrispettivo reale, risultavano estremamente realistiche e frutto di sofisticati processi di generazione automatica: l'uomo infatti si avvaleva infatti di modelli di intelligenza artificiale generativa, basati su reti neurali addestrate su un vasto insieme di immagini reali, anche di natura illecita, capaci di sintetizzare nuovi contenuti visivi rappresentanti minori in pose sessualmente esplicite. In questo modo era riuscito a produrre oltre 900 immagini. 

©Ansa

