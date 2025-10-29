Offerte Sky
Matilde Lorenzi, inchiesta a Bolzano a un anno dalla morte della sciatrice

Cronaca

"La Procura ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire le cause della tragedia che ha colpito tutti noi" ha reso noto la famiglia della a sciatrice della Nazionale juniores morta il 28 ottobre 2024

"La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi". Lo rende noto la famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con l'Esercito morta un mese prima di compiere vent'anni, caduta in allenamento in Val Senales, in Alto Adige, il 28 ottobre dello scorso anno. Lorenzi, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 durante un allenamento quando i suoi sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso. La giovane ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato prima di finire fuori pista.

