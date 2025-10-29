Offerte Sky
Incidente sul lavoro a Lecce, morto operaio di 67 anni

Cronaca
Un operaio di origine albanese è morto folgorato mentre stava manovrando la pompa impastatrice del cemento. Il braccio della betoniera avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione

Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Lecce. Un operaio di 67 anni, di origine albanese ma residente nel capoluogo salentino, e' morto folgorato mentre era impegnato in lavori edili in via Vecchia Frigole, in aperta campagna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, identificato come Allushaj Limos, stava manovrando la pompa impastatrice del cemento per la realizzazione di un muretto a secco quando, a causa di una manovra errata, il braccio della betoniera ha urtato i cavi dell'alta tensione.

L’operaio è stato colpito da una violenta scarica elettrica

 L'operaio è stato colpito da una violenta scarica elettrica. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, la polizia di Stato, i carabinieri e il personale dello Spesal, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

