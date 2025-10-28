Morto sul lavoro nel Mantovano, 23enne trascinato da mezzo agricolo

È successo nel primo pomeriggio di oggi a Cavriana. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto del giovane, rimasto incastrato in un macchinario

Incidente mortale sul lavoro a Cavriana, nel Mantovano. Nel pomeriggio, alle 15.24, in un campo agricolo, un giovane di 23 anni è stato agganciato e trascinato da una macchina agricola. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. Sul luogo dell'incidente sul lavoro sono intervenuti anche i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.