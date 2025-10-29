Vienna, riaperte indagini su morte hostess italiana Aurora Maniscalco

La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano dell'appartamento che condivideva col fidanzato, lungo la Universumstrasse. Dove alcuni residenti hanno scritto con bombolette spray, sui muri del palazzo, "Stop Femizide", stop femminicidio

Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo la Universumstrasse dove, alcuni residenti, hanno scritto con bombolette spray, sui muri del palazzo "Stop Femizide", stop femminicidio.

Indagano sia le autorità austriache che quelle italiane

"Adesso indagano parallelamente sia le autorità italiane che quelle austriache" - spiega il legale della famiglia Maniscalco, l'avvocato Alberto Raffadale - "ho presentato istanza, insieme al collega Andrea Longo, del foro di Vienna, che si sta occupando insieme a me del caso. Al momento non sappiamo cosa stiano facendo le autorità austriache, sicuramente stanno sentendo i testimoni, forse il Bargione. La cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, soprattutto viste le incongruenze fornite da lui stesso e dai testimoni".