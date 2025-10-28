Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo

Vittorio Feltri è stato aggredito sotto casa a Milano. Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Uno dei due avrebbe poi tentato di spruzzare dello spray al peperoncino, ma il giornalista lo avrebbe “colpito con un pugno”, ha riferito lo stesso Feltri. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti.

L'aggressione a Vittorio Feltri

"La mattina esco di casa verso le 10 per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l'auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro", ha raccontato Feltri descrivendo gli attimi precedenti all'aggressione. "Mi si avvicinano due ceffi, il mio sospetto è che uno dei due stesse per prendere dalle tasche una bomboletta", ha aggiunto. "Mi sono trovato di fronte due individui, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi uno spray al peperoncino. Io che non ho un bel carattere, ho reagito, e ho sferrato un cazzotto mostruoso con la mano sinistra, nella destra avevo il bastone e l'ho beccato in pieno", ha rimarcato. I due aggressori “colti di sorpresa, arretrano alla svelta e poi fuggono, spaventati e disorientati”.