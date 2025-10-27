Offerte Sky
Prendeva a calci donne in strada, arrestato a Milano

Cronaca

Il responsabile è un 28enne del Senegal giunto in Italia da 10 anni come rifugiato e già conosciuto dalle forze dell'ordine. È accusato di lesioni per aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre

Prendeva a calci le donne in strada a Milano. La polizia ha arrestato un 28enne del Senegal, in Italia con lo status di rifugiato, con l'accusa di lesioni per aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre.

È stato identificato dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, zona nella quale aveva agito. La prima vittima è stata una giovane coetanea dell'uomo, colpita a calci in via Tadino il 13 agosto. Poi all'alba del 28 agosto un altro episodio ai danni di una donna di 61 anni che stava andando a prendere la macchina, aggredita in via Boscovich riportando una prognosi di 60 giorni. Il giorno dopo l'uomo ha colpito una 59enne in piazza Camillo de Lellis. Altre 4 aggressioni sono state commesse tutte la sera del 5 ottobre in zona Porta Venezia. Dal suo arrivo a Milano nel luglio 2025 il 28enne con numerosi alias era stato più volte accompagnato in questura per essere foto segnalato in quanto trovato sempre senza documenti.

