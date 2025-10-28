Patente di guida più cara, costo in aumento dal 1° novembre:

Introduzione
Se oggi una sessione d’esame costava meno e variava in base alla distanza, da novembre la spesa sarà uguale per tutti — e verrà in gran parte trasferita sul candidato. Ottenere la patente B costerà così almeno 20 euro in più rispetto a oggi. Il nuovo Codice della Strada prevede un incremento da sei a otto ore di guida obbligatorie. In Italia dal 2028 sarà possibile conseguire la patente a 17 anni
Quello che devi sapere
Cosa cambia dal 1 novembre
Dal 1° novembre 2025 aumentano i costi per conseguire la patente di guida in Italia, in vista di ulteriori oneri nel corso del primo semestre del 2026. Le modifiche annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) impattano in particolare sui candidati alla categoria B. Nel frattempo dall’Europa arriva una novità: far prendere la patente dall’età di 17 anni.
Aumenterà la retribuzione degli esaminatori
Dopo quasi quarant’anni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivisto la normativa relativa alle tariffe degli esaminatori. Fino ad oggi il compenso è legato ai chilometri percorsi fra il proprio domicilio e la sede della scuola guida in cui si svolge l’esame. Tra pochi giorni invece entra in vigore un rimborso fisso pari a 275 euro per ogni sessione di esame pratico, di cui 100 a titolo di rimborso spese e 175 euro di straordinario per ogni seduta da 6-7 candidati. Per un costo medio pari a circa 39-40 euro ad allievo, a cui si sommano altre spese per veicoli e logistica. Alla fine, l’aumento stimato dei costi a carico di ogni candidato è di circa 10-15 euro.
La patente B costerà di più
A gennaio 2026, un decreto interministeriale adeguerà anche i diritti della Motorizzazione, determinando un ulteriore aumento: ottenere la patente B costerà così almeno 20 euro in più rispetto a oggi, con variazioni legate alla città e alle tariffe stabilite dalle singole autoscuole.
Più ore di guida obbligatorie
Sul fronte delle ore di guida obbligatorie, il nuovo Codice della Strada prevede un incremento da sei a otto ore, da completare con istruttore autorizzato e auto con doppi comandi. Le lezioni comprendono esercitazioni su
autostrade, strade extraurbane principali, strade secondarie e guida notturna.
Considerando che le tariffe variano tra 40 e 60 euro all’ora, la spesa minima per le lezioni obbligatorie passerà dagli attuali circa 300 euro a oltre 400 euro.
La patente a 17 anni
Il Parlamento europeo ha approvato due direttive che introducono importanti cambiamenti: sarà possibile conseguire la patente a 17 anni, ma con la guida accompagnata fino al compimento dei 18. Gli esami saranno più completi e aggiornati, includendo domande sui rischi derivanti dall’uso del cellulare, sugli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida e sulla sicurezza di pedoni e ciclisti. Ai neopatentati sarà inoltre applicato un periodo di prova di almeno due anni, con sanzioni più severe per violazioni come eccesso di velocità o guida in stato di ebbrezza.
Cambia la durata della patente per auto e moto
Sarà di 15 anni, riducibile a 10 negli Stati membri come l’Italia, dove il documento funge anche da carta d’identità. Le direttive europee saranno pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dando avvio ai tempi tecnici di recepimento da parte dei singoli Paesi, previsti in tre anni, con un ulteriore anno per la piena attuazione. Questo significa che in Italia le nuove regole, inclusa la possibilità di conseguire la patente a 17 anni, potrebbero diventare operative tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.