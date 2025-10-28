Secondo portiere Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina

Un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito a Fenegrò. Alla guida della vettura c'era Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter, che è rimasto illeso

Grave incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como. Un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito lungo la provinciale 32. L’impatto è stato molto violento. Alla guida della vettura c'era Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter, che è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 9.45, in via Bergamo.

L'incidente a Fenegrò

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per l'81enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Intanto, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.