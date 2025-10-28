Secondo portiere Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina

Offerte Sky
Incidente nel Comasco, secondo portiere Inter Martinez investe e uccide uomo in carrozzina

Cronaca
©Ansa

Un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito a Fenegrò. Alla guida della vettura c'era Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter, che è rimasto illeso

Grave incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como. Un uomo di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote è morto dopo essere stato investito da un'auto in transito lungo la provinciale 32. L’impatto è stato molto violento. Alla guida della vettura c'era Josep Martinez, secondo portiere 27enne dell'Inter, che è rimasto illeso. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 9.45, in via Bergamo.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, la vittima potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo guidato dal calciatore.

L'incidente a Fenegrò

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi  di rianimazione da parte dei sanitari, per l'81enne non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Intanto, la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

