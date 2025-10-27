Offerte Sky
Reggio Emilia, ragazza di 28 anni muore nella doccia: forse folgorata. Disposta autopsia

La giovane si chiamava Solange Samantha Rizzetto. Di origine cubana, era arrivata in Italia da giovanissima e lavorava come cameriera in un ristorante di Correggio. A trovarla senza vita è stata la nonna. Inutile l'intervento del 118

Una ragazza di 28 anni è morta nella doccia la scorsa notte a Novellara di Reggio Emilia presumibilmente folgorata a causa di una stufetta elettrica. La giovane si chiamava Solange Samantha Rizzetto. Di origine cubana, era arrivata in Italia da giovanissima e lavorava come cameriera in un ristorante di Correggio. Dopo il suo turno era tornata a casa per farsi la doccia nel bagno di un locale adiacente a un garage. A trovarla senza vita è stata la nonna, che l'ha trovata riversa nel bagno. Inutile l'intervento del 118.

 

Disposta l'autopsia

La famiglia sostiene che la stufetta elettrica fosse però staccata e che il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore.  Per chiarire le cause, la Procura di Reggio Emilia con ogni probabilità disporrà l'autopsia sul corpo della ragazza. La salma si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della conclusione delle indagini svolte dai carabinieri e dai vigili del fuoco.    

