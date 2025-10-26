Maltempo, attese forti raffiche di vento: allerta gialla in 4 regioni

Introduzione
Un forte flusso di venti nord-occidentali in quota sta portando un aumento della ventilazione sull'Italia, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione civile, che d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse
Quello che devi sapere
Piemonte, Valle d'Aosta e Lazio le prime regioni colpite
L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d'Aosta. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali in rotazione a quelli settentrionali, sul Lazio, specialmente lungo i settori costieri.
Venti anche su Sardegna, Sicilia e Calabria
Dalle prime ore di domani, lunedì 27 ottobre, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte interesseranno la Sardegna e, nel corso della mattina, anche Sicilia e Calabria.
Allerta gialla per quattro regioni: ecco quali
Si segnalano, inoltre, forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Gli aggiornamenti della Protezione civile
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate "sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione".
Codice giallo per mareggiate in Toscana
Un'allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate con validità dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 27 ottobre è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile della Toscana. La regione sarà infatti interessata da un'area depressionaria con forti correnti di libeccio fino alla giornata di domani, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì. I mari, domani, saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata), tendenti a divenire nuovamente agitati dal pomeriggio sul litorale livornese e al largo a nord dell'Elba. Per oggi, ricorda la Sala operativa, rimane valido fino alle ore 20 l'allerta meteo con codice giallo per il rischio di mareggiate sempre nelle stesse aree.