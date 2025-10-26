Maltempo, attese forti raffiche di vento: allerta gialla in 4 regioni

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate "sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione".