Pompei, altro furto negli scavi. Turista statunitense denunciato

“Volevo portarle a casa come ricordo, sono per la mia collezione”, sono queste le dichiarazioni del turista denunciato dai Carabinieri per aver tentato di rubare alcune pietre lungo via delle Ginestre, all'interno del parco archeologico di Pompei.

La ricostruzione

L'uomo, un pensionato statunitense, aveva raccolto parte dell’inestimabile patrimonio della città romana sepolta dalle ceneri del Vesuvio e si stava allontanando verso il cancello, quando, un altro visitatore che aveva assistito alla scena in Piazza Esedra, ha avvertito la guardia giurata.

Prende il via, così, il lavoro sinergico di Direzione Parco, sicurezza e Carabinieri. Dopo una rapida descrizione dell'uomo, arriva l'intervento dei militari del posto fisso Scavi, che hanno fermato il turista per poi denunciarlo.

Ma il sito di Pompei, il parco archeologico più conosciuto del mondo, non è nuovo ai tentativi di furto: appena 4 giorni fa, infatti, si era assistito al tentativo di un turista polacco di portare via con sé alcuni reperti appartenenti agli Scavi.