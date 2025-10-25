Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Foggia, ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara. Sindaco: "Una guerra"

Cronaca
©Ansa

“Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat", dice il sindaco Roberto Nigro, ricordando che il locale sportello delle Poste era stato fatto esplodere lo scorso 14 agosto. "Non abbiamo più nulla - continua - siamo in ginocchio, è un paese in guerra. Scriverò ancora una volta al prefetto per chiedere l'intervento del governo". I ladri hanno usato la tecnica della marmotta, posizionando esplosivo nella fessura del bancomat. In corso le indagini

ascolta articolo

Ancora un episodio di criminalità a Stornara, in provincia di Foggia. Il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo locale è stato fatto esplodere da una banda di ladri che ha utilizzato la tecnica della "marmotta", ovvero un ordigno rudimentale posizionato nella fessura che eroga il denaro. I carabinieri sono sul luogo per i rilievi e stanno anche analizzando le immagini della videosorveglianza della zona. Non è chiaro se il colpo - avvenuto intorno alle 6:30 - sia riuscito. 

Il sindaco di Stornara: "Siamo in guerra"

“Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat", dice il sindaco Roberto Nigro, ricordando che lo sportello delle Poste era stato fatto esplodere lo scorso 14 agosto. "Non abbiamo più nulla - continua - siamo in ginocchio, è un paese in guerra. Scriverò ancora una volta al prefetto per chiedere l'intervento del governo. Non è possibile andare avanti così. Chiedo al governo di intervenire e sollecitare quanto meno Poste Italiane e la Banca a ripristinare al più presto il servizio. La popolazione, circa 5.800 abitanti, non può restare senza alcun servizio”.

Approfondimento

Foggia, arrestato latitante Leonardo Gesualdo: tra i più pericolosi

Cronaca: Ultime notizie

Foggia, ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara

Cronaca

“Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat", dice il sindaco Roberto Nigro, ricordando...

Roma, oggi la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci

Cronaca

Il corteo partirà alle 13.30 in piazza della Repubblica e arriverà in piazza San Giovanni, dove...

Incidente a Roma, morta 20enne. Tra le ipotesi c'è una gara tra auto

Cronaca

Ricoverati in codice rosso altri tre giovani coinvolti nello scontro. La dinamica dei fatti non è...

Cade dal muro del Pantheon, muore turista giapponese a Roma

Cronaca

 L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di Sky TG24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Cronaca: i più letti