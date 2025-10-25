Foggia, ladri fanno esplodere bancomat Intesa Sanpaolo a Stornara

“Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat", dice il sindaco Roberto Nigro, ricordando che il locale sportello delle Poste era stato fatto esplodere lo scorso 14 agosto. "Non abbiamo più nulla - continua - siamo in ginocchio, è un paese in guerra. Scriverò ancora una volta al prefetto per chiedere l'intervento del governo". I ladri hanno usato la tecnica della marmotta, posizionando esplosivo nella fessura del bancomat. In corso le indagini

Ancora un episodio di criminalità a Stornara, in provincia di Foggia. Il bancomat della filiale Intesa Sanpaolo locale è stato fatto esplodere da una banda di ladri che ha utilizzato la tecnica della "marmotta", ovvero un ordigno rudimentale posizionato nella fessura che eroga il denaro. I carabinieri sono sul luogo per i rilievi e stanno anche analizzando le immagini della videosorveglianza della zona. Non è chiaro se il colpo - avvenuto intorno alle 6:30 - sia riuscito.

Il sindaco di Stornara: "Siamo in guerra"

“Ora siamo senza sportello bancomat e senza postamat", dice il sindaco Roberto Nigro, ricordando che lo sportello delle Poste era stato fatto esplodere lo scorso 14 agosto. "Non abbiamo più nulla - continua - siamo in ginocchio, è un paese in guerra. Scriverò ancora una volta al prefetto per chiedere l'intervento del governo. Non è possibile andare avanti così. Chiedo al governo di intervenire e sollecitare quanto meno Poste Italiane e la Banca a ripristinare al più presto il servizio. La popolazione, circa 5.800 abitanti, non può restare senza alcun servizio”.