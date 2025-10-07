Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arrestato il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, nella lista dei più pericolosi

Cronaca

Ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020, il 39enne è stato bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo: non ha opposto resistenza

ascolta articolo

È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo.

Il blitz delle teste di cuoio all'alba

Il blitz condotto dai reparti speciali dell'Arma giunge a conclusione delle indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, coordinate della Direzione Distrettuale

Antimafia di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi. Nei giorni scorsi era stato localizzato il possibile covo nel quale si nascondeva Gesualdo. Il latitante, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l'ingresso delle teste di cuoio all'interno dell'appartamento in cui si nascondeva, si è arreso senza opporre alcuna resistenza, nonostante avesse con sé una pistola con matricola abrasa, con il caricatore inserito e sei colpi.

Cronaca: Ultime notizie

Foggia, arrestato latitante Leonardo Gesualdo: tra i più pericolosi

Cronaca

Ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020, il...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi che si spartiscono le aperture delle edizioni odierne. In primo piano l'esito delle...

13 foto

Unabomber, dalla perizia nessun riscontro con Dna degli indagati

Cronaca

La superperizia di duemila pagine disposta dal gip non ha evidenziato elementi nuovi: esito...

Giulia Schiff, assolti ex allievi accusati di violenze in Aeronautica

Cronaca

Secondo l’accusa, gli otto ex allievi avrebbero colpito la giovane con dei fuscelli e l’avrebbero...

Mario Biondo, dopo 12 anni da morte la Spagna apre a ipotesi omicidio

Cronaca

Il cameraman italiano venne ritrovato morto impiccato a una libreria nella casa in cui viveva con...

Cronaca: i più letti