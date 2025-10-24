Nel napoletano un uomo trascina il cane in bici per 6 km: denunciato

Un pastore tedesco è stato trascinato per sei chilometri con una catena a strozzo mentre l'uomo che lo trascinava era in bici. È successo nel Napoletano: il cane si chiama Bella e ha 5 anni. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, che hanno trovato l'animale con le zampe insanguinate e abrasioni evidenti ai polpastrelli, sono intervenuti a piazza della Repubblica nel centro della cittadina a sud di Napoli.

La ricostruzione della vicenda

Intorno alle 21 di giovedì sera, un cittadino ha chiamato i Carabinieri. Un uomo era in sella a una e-bike e percorreva via Libertà direzione piazza della Repubblica mentre trascinava un cane portato al guinzaglio con una catena a strozzo. Il cittadino ha intimato a quell’uomo di fermarsi. Il biker ha 39 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. Si è fermato, ha tolto la catena e ha tentato di sollevare il cane. A quel punto sono intervenuti anche altri passanti e la gazzella dell’Arma. I militari hanno ricostruito la vicenda. Il cane è di proprietà di un 54enne incensurato di Volla. Il 39enne, che verosimilmente si era proposto quale dog sitter, aveva preso in consegna Bella da Volla e l’aveva portata al guinzaglio in sella alla e-bike proprio da lì, per 5 chilometri e 700 metri. I Carabinieri hanno poi contattato il proprietario del cane. Sia lui che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura di Bella i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 sud che hanno preso in custodia l’animale ora ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.