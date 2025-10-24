Nel napoletano un uomo trascina il cane in bici per 6 km: denunciato

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nel napoletano un uomo trascina il cane per quasi 6 km in bici: denunciato

Cronaca
©Getty

Il cane, un pastore tedesco, è stato portato all'Asl veterinaria di Napoli. Aveva le zampe insanguinate e delle abrasioni sui polpastrelli ustionati. A chiamare le forze dell'ordine un cittadino che è intervenuto. Due persone sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animali

ascolta articolo

Un pastore tedesco è stato trascinato per sei chilometri con una catena a strozzo mentre l'uomo che lo trascinava era in bici. È successo nel Napoletano: il cane si chiama Bella e ha 5 anni. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, che hanno trovato l'animale con le zampe insanguinate e abrasioni evidenti ai polpastrelli, sono intervenuti a piazza della Repubblica nel centro della cittadina a sud di Napoli.

La ricostruzione della vicenda

Intorno alle 21 di giovedì sera, un cittadino ha chiamato i Carabinieri. Un uomo era in sella a una e-bike e percorreva via Libertà direzione piazza della Repubblica mentre trascinava un cane portato al guinzaglio con una catena a strozzo. Il cittadino ha intimato a quell’uomo di fermarsi. Il biker ha 39 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. Si è fermato, ha tolto la catena e  ha tentato di sollevare il cane. A quel punto sono intervenuti anche altri passanti e la gazzella dell’Arma. I militari hanno ricostruito la vicenda. Il cane è di proprietà di un 54enne incensurato di Volla. Il 39enne, che verosimilmente si era proposto quale dog sitter, aveva preso in consegna Bella da Volla e l’aveva portata al guinzaglio in sella alla e-bike proprio da lì, per 5 chilometri e 700 metri. I Carabinieri hanno poi contattato il proprietario del cane. Sia lui che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura di Bella i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 sud che hanno preso in custodia l’animale ora ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.

Potrebbe interessarti

Leo cane cieco da tartufi trionfa al Pet Carpet Film Festival 2025
Bella, 5 anni
Bella, 5 anni

Cronaca: Ultime notizie

Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video: arrestati 3 giovani

Cronaca

I tre ragazzi, un 18enne e due minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri nelle...

Omicidio di Marco Veronese, le indagini e il racconto dei testimoni

Cronaca

Gli inquirenti, anche grazie alle immagini delle telecamere di zona, stanno cercando di...

Luciana Ronchi, oggi interrogatorio ex marito per convalida del fermo

Cronaca

La gip Lorenza Pasquinelli deciderà sulla convalida del fermo e il carcere per l'uomo...

A Bruzzano, periferia di Milano, una camminata silenziosa in memoria di Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a coltellate dall'ex compagno, Milano, 23 Ottobre 2025. Tra i presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e monsignor Giuseppe Vegezzi, ANSA/Andrea Fasani

Nel napoletano un uomo trascina il cane in bici per 6 km: denunciato

Cronaca

Il cane, un pastore tedesco, è stato portato all'Asl veterinaria di Napoli. Aveva le zampe...

Catania, picchia brutalmente la moglie: lei è grave, lui in carcere

Cronaca

La violenza, pare non per la prima volta, si è consumata nel negozio di famiglia, chiuso al...

Cronaca: i più letti