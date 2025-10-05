Leo cane cieco da tartufi trionfa al Pet Carpet Film Festival 2025

Il cortometraggio dedicato a Leo, il cocker spaniel cieco campione di tartufi e al suo conduttore Lorenzo Tanzi, conquista la giuria dell’VIII edizione del Pet Carpet Film Festival. Un racconto commovente di amore, resilienza e straordinarie doti naturali, celebrato alla Casa del Cinema di Roma

Il film, realizzato dallo stesso Tanzi in collaborazione con Jacopo Tonelli e Beatrice Mancini di 321 Video, con la voce narrante di Luca Pasqui, ripercorre la straordinaria vita di Leo, cane da tartufi che nel 2021 ha perso la vista a causa di una malattia degenerativa della retina.

n cortometraggio commovente e intenso si è aggiudicato il primo premio nella sezione Mondo Pet all’VIII edizione del Festival Internazionale Pet Carpet Film. Protagonista è Leo, un cocker spaniel cieco ma dotato di un olfatto eccezionale, e il suo conduttore Lorenzo Tanzi. La loro storia, raccontata con immagini struggenti e testimonianze dirette, ha conquistato la giuria e il pubblico della rassegna.

Un cane “speciale” con un fiuto infallibile

Nonostante la diagnosi, Leo non ha mai smesso di fare ciò che amava: andare a tartufi. “Il suo olfatto era rimasto intatto, così come la passione che lo animava fin da cucciolo”, ha raccontato Tanzi. Per continuare le ricerche in sicurezza, l’esperto cercatore ha utilizzato una cordicella attaccata al collare per guidarlo e permettergli di evitare ostacoli.

Grazie a questa complicità, Leo ha continuato a vivere serenamente, dimostrando come la disabilità non possa spegnere né la vitalità né il talento naturale di un animale speciale.

Il riconoscimento al Festival Pet Carpet

Il Festival, ideato e diretto dalla giornalista Federica Rinaudo, mira a sensibilizzare sul rapporto tra uomo e animale attraverso il linguaggio del cinema. L’edizione 2025, ospitata alla Casa del Cinema di Roma, ha visto la partecipazione di volti noti come Enzo Salvi, Paola Barale e Grazia Di Michele.

La giuria, composta da attori, registi e rappresentanti istituzionali, ha premiato storie capaci di emozionare, divertire e far riflettere. Tra queste, quella di Leo e Lorenzo ha avuto la forza di arrivare dritta al cuore, diventando simbolo di resilienza e amore incondizionato.