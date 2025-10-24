Gdf: nel 2025 sequestrati 527 milioni di prodotti contraffatti

Nell'arco dei primi nove mesi del 2025 i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito quasi 9.000 interventi che hanno condotto al sequestro di circa 527 milioni di beni, considerando prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza di legge. E sono state 3.344 le persone denunciate a seguito delle indagini. Questo il bilancio emerso dalla quinta edizione della " Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti ", organizzata dal Mimit in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito e che oggi si svolgerà a Bari presso la Legione Allievi della Gdf.

Altri numeri

Ecco, poi, altri dati rilevati dai controlli dei finanzieri. In tutto sono stati eseguiti 542 interventi solamente a tutela del Made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati come italiani e 90 persone segnalate all'autorità giudiziaria. Sono stati condotti 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili. Quindi sono state contestate 1.609 violazioni a consumatori consapevoli dell'acquisto di beni falsi, con sanzioni totale fino a 7.000 euro.

Alcuni casi specifici

Sono stati poi citati alcuni casi specifici, come quello relativo a Torre Annunziata, dove è stata smantellata un'organizzazione criminale dedita alla contraffazione e commercializzazione di fitofarmaci pericolosi, con 9 misure cautelari e 8 milioni di euro sequestrati. O quello di Foggia, dove sono stati sequestrati più di 1,3 milioni di litri di vino privi di tracciabilità, per un valore pari oltre 4,3 milioni di euro. Mentre a Napoli, sempre nel corso dell'anno, sono stati confiscati 1,4 milioni di giocattoli non sicuri, parte dei quali riportavano marchi contraffatti di famosi personaggi animati. In tutto ciò, hanno sottolineato i finanzieri, è in aumento anche il contrasto alla contraffazione online, con monitoraggi continui sul web e nel dark web per individuare venditori e piattaforme illegali che sfruttano marketplace e social network per la vendita di prodotti falsi. I principali mercati da cui provengono merci contraffatte, ad oggi, sono Cina, Hong Kong e Turchia.