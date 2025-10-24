Catania, picchia brutalmente la moglie: lei è grave, lui in carcere

La violenza, pare non per la prima volta, si è consumata nel negozio di famiglia, chiuso al pubblico, quando l'uomo ha colpito più volte la donna anche in una parte del corpo dove era stata da poco sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La vittima, segnalata la situazione, è stata soccorsa da alcuni agenti delle Volanti della Questura. Per l'aggressore il gip ha convalidato la custodia cautelare in carcere

Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha picchiato con violenza la moglie a Catania. E' successo nel negozio di famiglia, chiuso al pubblico, quando l'uomo ha tirato per i capelli la donna, colpendola anche con pugni, schiaffi e calci pure in una parte del corpo dove era stata da poco sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La vittima, segnalata la situazione, è stata soccorsa da alcuni agenti delle Volanti della Questura. E' stata trovata col volto tumefatto ed una evidente perdita di sangue alla testa. Trasportata in ospedale, alla donna sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto e la prognosi non è stata ancora sciolta per l’evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico.

Le immagini delle telecamere e l'arresto

A riprendere la brutale aggressione è stato il sistema di videosorveglianza che ha permesso alla polizia di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e di arrestare per lesioni aggravate l'uomo che aveva tentato di nascondersi nrecandosi presso la casa della madre. L'uomo, interrompendo la telefonata di aiuto della moglie alla polizia, agli agenti aveva detto: "Sono il marito, potete venire ad arrestarmi".