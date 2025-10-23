Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rovigo, genitori e figlia trovati morti in casa: uccisi dal monossido di carbonio

Cronaca
©Ansa

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, 51 anni, che ormai da giorni non si presentava a lavoro. Le altre vittime sono la moglie, 47 anni, e la figlia di 27. A trovare i loro corpi senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione dei carabinieri

ascolta articolo

Un uomo di 51 anni, la moglie di 47 e la figlia di 27 sono stati trovati morti nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. Ad ucciderli sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio che li ha intossicati nel sonno. La scoperta è stata fatta la scorsa notte, intorno alle 23, dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri dopo la segnalazione dei colleghi dell’uomo che da giorni non si presentava più a lavoro.

Cosa sappiamo

La famiglia, originaria della Moldavia ma da 20 anni in Italia, viveva in un'abitazione in via Cesare Battisti. Le squadre del comando di Rovigo hanno trovato i loro corpi senza vita e, durante il sopralluogo, con l’utilizzo di dispositivi per la rilevazione di gas hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio nell’aria. Il gas, letale per la famiglia, era probabilmente fuoriuscito dalla caldaia durante la notte. 

Leggi anche

Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Uccisa a coltellate a Milano, ex compagno: "Sono assassino e fallito"

Cronaca

L'uomo, 64 anni, davanti ai pm di Milano Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia e agli...

Rovigo, famiglia uccisa dal monossido di carbonio mentre dormiva

Cronaca

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, 51 anni, che ormai da giorni non si presentava...

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio

Cronaca

Nuova perturbazione atlantica, piuttosto forte. Tempo in peggioramento al Nord con piogge...

Omicidio a Collegno, uomo incappucciato uccide 39enne e scappa

Cronaca

La vittima, Marco Veronese, è morta in strada poco dopo l'aggressione, avvenuta intorno...

Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Cronaca

Il piccolo, a quanto si apprende, era seduto sul sedile posteriore dell'auto sulla quale...

Cronaca: i più letti