Rovigo, famiglia uccisa dal monossido di carbonio mentre dormiva

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, 51 anni, che ormai da giorni non si presentava a lavoro. Le altre vittime sono la moglie, 47 anni, e la figlia di 27. A trovare i loro corpi senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione dei carabinieri
Un uomo di 51 anni, la moglie di 47 e la figlia di 27 sono stati trovati morti nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. Ad ucciderli sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio che li ha intossicati nel sonno. La scoperta è stata fatta la scorsa notte, intorno alle 23, dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri dopo la segnalazione dei colleghi dell’uomo che da giorni non si presentava più a lavoro.
Cosa sappiamo
La famiglia, originaria della Moldavia ma da 20 anni in Italia, viveva in un'abitazione in via Cesare Battisti. Le squadre del comando di Rovigo hanno trovato i loro corpi senza vita e, durante il sopralluogo, con l’utilizzo di dispositivi per la rilevazione di gas hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio nell’aria. Il gas, letale per la famiglia, era probabilmente fuoriuscito dalla caldaia durante la notte.