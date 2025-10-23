Rovigo, famiglia uccisa dal monossido di carbonio mentre dormiva

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, 51 anni, che ormai da giorni non si presentava a lavoro. Le altre vittime sono la moglie, 47 anni, e la figlia di 27. A trovare i loro corpi senza vita sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su segnalazione dei carabinieri

Un uomo di 51 anni, la moglie di 47 e la figlia di 27 sono stati trovati morti nella loro abitazione a Canaro, in provincia di Rovigo. Ad ucciderli sarebbe stata una fuga di monossido di carbonio che li ha intossicati nel sonno. La scoperta è stata fatta la scorsa notte, intorno alle 23, dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta dei carabinieri dopo la segnalazione dei colleghi dell’uomo che da giorni non si presentava più a lavoro.