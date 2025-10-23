Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidenti stradali, frontale tra due auto nel Bolognese: muore bimbo di 7 anni

Cronaca
©Ansa

Il piccolo, a quanto si apprende, era seduto sul sedile posteriore dell'auto sulla quale viaggiava con il papà, 34 anni, rimasto ferito. Il loro mezzo, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con un'altra macchina guidata da un 20enne, anch'egli ferito

ascolta articolo

Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese. Uno scontro frontale tra due auto si è verificato intorno alle 21 lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia. Due adulti sono rimasti feriti ma per il piccolo, che viaggiava seduto sul sedile posteriore, non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi, il bambino era insieme al papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne. 

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Cronaca

Il piccolo, a quanto si apprende, era seduto sul sedile posteriore dell'auto sulla quale...

Droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti

Cronaca

Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari per traffico di droga....

'Ndrangheta, sequestro beni a imprenditore vicino a boss Morabito

Cronaca

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

La guerra tra Russia e Ucraina spicca nelle aperture dei quotidiani, in edicola oggi, con i...

16 foto

Savona, truffa da 5 milioni: 112 raggirati da consulente bancaria

Cronaca

Una consulente finanziaria in pensione, cancellata dall’albo dal 2014, è stata posta ai...

Cronaca: i più letti