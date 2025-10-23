Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni

Cronaca

Nuova perturbazione atlantica, piuttosto forte. Tempo in peggioramento al Nord con piogge localmente intense o sotto forma di nubifragio che da ovest si portano velocemente verso est. Peggiora anche sulle regioni tirreniche, dapprima centrali e poi anche meridionali, specie in Campania. Venti in rinforzo di Ponente e Libeccio, anche molto forti o di burrasca sul Mar Ligure

ascolta articolo

Allerta arancione oggi per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Toscana. Gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle D'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Umbria, Alto Adige e sul restante territorio di Liguria e Toscana. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. 

Protezione civile, temporali intensi, vento e mareggiate       

L'avviso prevede dal mattino temporali su Valle D'Aosta, Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e settori montuosi dell'Umbria, fino a burrasca forte o tempesta sui relativi settori appenninici. Dal pomeriggio venti forti, con raffiche di burrasca, su Lazio, Abruzzo e Molise, fino a burrasca forte sui relativi settori appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte. 

Scuole chiuse a Savona e La Spezia

L'allerta arancione dalle 10 alle 18 sul centro levante della Liguria, è preceduta da una fase di allerta gialla dalle 8 alle 10, e gialla dalle 8 alle 15 sul centro ponente regionale. Scuole chiuse La Spezia e Savona, aperte a Genova. Il centro operativo comunale di Genova dispone l'attuazione dei Piani di emergenza dei plessi scolastici in caso di criticità. A seguito dell'avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense il Comune di Genova stabilisce la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere.  

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: le regioni a rischio

Cronaca

Nuova perturbazione atlantica, piuttosto forte. Tempo in peggioramento al Nord con piogge...

Omicidio a Collegno, uomo incappucciato uccide 39enne e scappa

Cronaca

La vittima è morta in strada poco dopo l'aggressione, avvenuta intorno all'1,30 di...

Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Cronaca

Il piccolo, a quanto si apprende, era seduto sul sedile posteriore dell'auto sulla quale...

Droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti

Cronaca

Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ai domiciliari per traffico di droga....

'Ndrangheta, sequestro beni a imprenditore vicino a boss Morabito

Cronaca

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un...

Cronaca: i più letti