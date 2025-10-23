Caso Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta

La questione, al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici, è stata sollevata dagli avvocati difensori degli imputati egiziani: una questione di costituzionalità che i giudici hanno accolto e che rimanda la decisione alla Corte Costituzionale

Stop temporaneo al processo per il caso Regeni. Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costituzionalità relativa al diritto di difesa e alla nomina di consulenti tecnici: a sollevare i nodi erano stati i difensori dei quattro agenti e ufficiali dei servizi segreti egiziani, imputati per il sequestro, le torture e la morte del ricercatore friulano. I giudici hanno quindi ritenuto la questione “non manifestamente infondata” e “rilevante” al fine della definizione del giudizio e hanno così inviato gli atti alla Consulta. Il processo resta ora sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale.