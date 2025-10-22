Ragazzo ucciso con una coltellata a Perugia: indagato un giovane

Oltre all’esame autoptico fissato per questa mattina, proseguono le indagini degli inquirenti che stanno lavorando per individuare l’arma del delitto. Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati anche alcuni indumenti sui quali verranno eseguiti altri accertamenti. Oltre al 21enne risultano indagati un 18enne di origine marocchina per minacce e detenzione di armi, una ragazza e un buttafuori che ha ferito il fratello di Cumani.

Cosa è successo

La vittima, Hekuran Cumani, e il fratello venerdì sera avevano raggiunto Perugia con alcuni amici per trascorrere la serata in una discoteca della zona universitaria. All'interno del locale è scoppiata una lite tra il gurppo di Cumani e un gruppo di giovani residenti nella periferia perugina. Il litigio è degenerato e, nel parcheggio, il 23enne è stato colpito con una coltellata fatale. Anche il fratello di Cumani, che è stato ascoltato dagli inquirenti più volte, è rimasto ferito, probabilmente per mano del buttafuori che, a detta sua, era intervenuto per sedare la rissa.