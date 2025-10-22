Omicidio ad Alessandria, si indaga sulla morte di un uomo di 27 anni

Si indaga per omicidio in relazione all'uomo di 27 anni, di origine peruviana, trovato morto in via De Amicis 27 ad Alessandria. L’esame autoptico ha accertato una causa di morte riconducibile a un’azione violenta. Tra le possiibli cause una rrapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe avvenuti in Piemonte, Liguria e Lombardia
Un uomo di 27 anni di origine peruviana è stato trovato privo di vita ad Alessandria il 9 ottobre scorso. Si indaga per omicidio. Lo comunicano i carabinieri dopo che la procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 575 del Codice Penale. "Gli elementi raccolti dalla sezione scientifica sul luogo del rinvenimento - spiegano gli investigatori - unitamente alle prime osservazioni del medico legale e del Pubblico Ministero intervenuto sul posto, sono stati successivamente confermati dagli esiti dell'esame autoptico, che ha accertato una causa di morte riconducibile a un'azione violenta".
La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara
Gli inquirenti stanno indagando a tutto campo per ricostruire le frequentazioni nelle ultime ore di vita della vittima. Tra le ipotesi investigative al vaglio, anche quella di un incontro con una persona conosciuta su piattaforme online. Tuttavia, al momento, nessuna pista può essere esclusa.
Da chiarire il movente
I carabinieri della compagnia di Alessandria, coordinati dalla procura della Repubblica, stanno approfondendo ogni elemento utile, inclusa – tra le varie ipotesi – quella di una possibile rapina, anche in relazione ad altri fatti con caratteristiche analoghe avvenuti in Piemonte, Liguria e Lombardia. La procura e i carabinieri invitano "chiunque disponga di informazioni utili a rivolgersi agli organi investigativi, garantendo la massima riservatezza sulle segnalazioni".