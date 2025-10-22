Esplora tutte le offerte Sky
Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna

Tragedia in uno stabile di viale Ceccarini. A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente nella città romagnola

Una donna di 67 anni originaria di Milano, ma residente a Riccione è deceduta nell'incendio di uno stabile in viale Ceccarini divampato intorno alle 12. Il suo corpo è stato ritrovato nell'appartamento al quinto piano di un centralissimo palazzo del celebre viale nel cuore della città romagnola. L'incendio sulle cui cause stanno indagando i vigili del fuoco di Rimini intervenuti pare sia di natura accidentale e pare si sia originato all'interno stesso dell'appartamento della 67enne. I vigili del fuoco per raggiungere il quinto piano del condominio hanno dovuto utilizzare l'autoscala. Lo stabile è stato evacuato e sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, l'automedica e i carabinieri di Riccione. Non vi sono stati feriti.

