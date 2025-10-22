Assalto bus Pistoia basket, questore Rieti emette Daspo per 9 ultras

Nove tifosi del Rieti basket sono stati oggetto del Daspo emesso dal questore di Rieti a seguito dei tragici fatti costati la vita a Raffaele Marianella, l'autista a bordo del pullman dei tifosi del Pistoia basket assaltato domenica. "A seguito dei fatti delittuosi avvenuti dopo l’incontro di basket tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e della Pistoia basket 2000", si legge in una nota, "durante i quali ha perso drammaticamente la vita l’autista del pullman che trasportava la tifoseria ospite, il questore di Rieti, Pasquale Fiocco, valutati gli elementi raccolti dal personale della polizia di Stato impegnato nei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha emesso, nei confronti di alcuni tifosi ultras della compagine reatina, il provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive".