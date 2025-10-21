Esplora tutte le offerte Sky
Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato

Cronaca

Il 60enne avrebbe condiviso sui social un annuncio in cui offriva un posto di lavoro da badante. Una volta che la 44enne romena si è presentata, l'ha sequestrata per un mese, violentandola ripetutamente

I carabinieri di Palagonia (Catania) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto a un'inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell'indagato che aveva pubblicato l'annuncio, per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici. L'uomo avrebbe però svelato che l'inserzione era un pretesto e avrebbe tenuto prigioniera la romena per un mese, violentandola ripetutamente.

