Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118

Tre persone hanno perso la vita oggi in un grave incidente stradale sulla Jonio-Tirreno, in corrispondenza dello svincolo di Gioiosa Jonica a Reggio Calabria. Le vittime, tutte meno di 40 anni e originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118.