Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti

Cronaca
©Ansa

Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118

ascolta articolo

Tre persone hanno perso la vita oggi in un grave incidente stradale sulla Jonio-Tirreno, in corrispondenza dello svincolo di Gioiosa Jonica a Reggio Calabria. Le vittime, tutte meno di 40 anni e originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118.

L'incidente

Il tratto in prossimità del km 35,150, come reso noto da Anas, è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Attive deviazioni lungo la viabilità locale, con indicazioni sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre Anas, i vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Al momento non sono note le cause dell'incidente, il cui accertamento è al vaglio degli organi inquirenti.

Leggi anche

Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

Cronaca: Ultime notizie

Reggio Calabria, scontro tra autobus e auto sulla SS682: tre morti

Cronaca

Le vittime, originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682...

Roma, Ford apre una carrozzeria all'istituto De Amicis-Cattaneo

Cronaca

La casa automobilistica statunitense ha inaugurato un nuovo laboratorio per futuri professionisti...

Desaparecidos, Jorge Troccoli condannato all'ergastolo a Roma

Cronaca

L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di...

Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato

Cronaca

Il 60enne avrebbe condiviso sui social un annuncio in cui offriva un posto di lavoro da badante....

Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali

Cronaca

La protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e...

Cronaca: i più letti