Tre persone hanno perso la vita oggi in un grave incidente stradale sulla Jonio-Tirreno, in corrispondenza dello svincolo di Gioiosa Jonica a Reggio Calabria. Le vittime, tutte meno di 40 anni e originarie di Serra San Bruno nel Vibonese, stavano percorrendo la Strada statale 682 a bordo di un'auto quando si sono scontrate con un autobus. Due di loro sono decedute sul colpo, la terza, rimasta gravemente ferita, è morta in ospedale dopo esservi stata trasferita in elisoccorso dal 118.
L'incidente
Il tratto in prossimità del km 35,150, come reso noto da Anas, è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Attive deviazioni lungo la viabilità locale, con indicazioni sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre Anas, i vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Al momento non sono note le cause dell'incidente, il cui accertamento è al vaglio degli organi inquirenti.