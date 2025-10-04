Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico

Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri.

La dinamica

Secondo quanto si è appreso all'interno della vettura viaggiavano in dieci quando l'auto si è scontrata con un camion. Sei i feriti, trasportati d'urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l'ausilio anche dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l'estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli