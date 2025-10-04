Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

Cronaca

Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico

ascolta articolo

Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri.

La dinamica

Secondo quanto si è appreso all'interno della vettura viaggiavano in dieci quando l'auto si è scontrata con un camion. Sei i feriti, trasportati d'urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l'ausilio anche dell'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi di rito. Il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, l'estrazione degli occupanti dai mezzi e la successiva rimozione dei veicoli

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Roma, ancora in piazza per la manifestazione pro Gaza. LIVE

live Cronaca

Nella capitale altra giornata di mobilitazione per la Palestina. Dopo le manifestazioni di ieri...

Pro-Palestinian demonstrators take part in a protest in support of the Palestinian people and against Israel's interception of the Global Sumud Flotilla, in Rome on October 4, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Incidente stradale nel Materano, scontro auto-camion: quattro morti

Cronaca

Le vittime sono tutte di nazionalità pakistana. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 598...

Operaio muore in Salento, costruiva vasca per l'acqua piovana

Cronaca

L'incidente è avvenuto a Corsano, in provincia di Lecce, mentre il 58enne era impegnato, per...

Pomigliano d'Arco, esplosione in officina: tre feriti di cui due gravi

Cronaca

I due uomini in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al...

Rapida fase di maltempo sull'Italia con forti temporali: ecco dove

Cronaca

Rapida fase di maltempo nelle prossime ore sull'Italia, con piogge e temporali in transito. Le...

Cronaca: i più letti