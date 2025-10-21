Desaparecidos, Jorge Troccoli condannato all'ergastolo a Roma

L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor. Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto a seguito di una precedente condanna per la morte di circa 20 desaparecidos

L'ex comandante della Marina uruguaiana Jorge Nestor Troccoli è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma. Imputato per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor, Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto, a seguito di una precedente condanna definitiva all'ergastolo per la morte di una ventina di desaparecidos.

La condanna

Nei confronti di Troccoli, i giudici hanno disposto anche l'isolamento diurno per un anno. In base ai capi di imputazione, Filippazzi e il marito furono sequestrati a Montevideo il 27 maggio del 1977 mentre si trovavano all'hotel Hermitage. Dopo la cattura, furono consegnati all'unità S2 Fusna, i fucilieri di Marina guidati da Troccoli. La coppia fu affidata ad "agenti della repressione del dittatore del Paraguay, Stroessner, nell'ambito del Piano Condor", trasferita con un volo ad Assuncion e successivamente uccisa. I resti delle vittime furono rinvenuti nel marzo del 2013 nella capitale paraguayana.