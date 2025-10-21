Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Desaparecidos, Jorge Troccoli condannato all'ergastolo a Roma

Cronaca
©Ansa

L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor. Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto a seguito di una precedente condanna per la morte di circa 20 desaparecidos

ascolta articolo

L'ex comandante della Marina uruguaiana Jorge Nestor Troccoli è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Roma. Imputato per l'omicidio di Raffaella Giuliana Filippazzi, Augustin Potenza ed Elena Quinteros, sequestrati e uccisi tra il 1976 e il 1977 nell'ambito del cosiddetto Piano Condor, Troccoli, 78 anni, è attualmente detenuto, a seguito di una precedente condanna definitiva all'ergastolo per la morte di una ventina di desaparecidos. 

La condanna

Nei confronti di Troccoli, i giudici hanno disposto anche l'isolamento diurno per un anno. In base ai capi di imputazione, Filippazzi e il marito furono sequestrati a Montevideo il 27 maggio del 1977 mentre si trovavano all'hotel Hermitage. Dopo la cattura, furono consegnati all'unità S2 Fusna, i fucilieri di Marina guidati da Troccoli. La coppia fu affidata ad "agenti della repressione del dittatore del Paraguay, Stroessner, nell'ambito del Piano Condor", trasferita con un volo ad Assuncion e successivamente uccisa. I resti delle vittime furono rinvenuti nel marzo del 2013 nella capitale paraguayana.

Leggi anche

Desaparecidos, Jorge Nestor Troccoli in carcere a Salerno

Cronaca: Ultime notizie

Desaparecidos, Jorge Troccoli condannato all'ergastolo a Roma

Cronaca

L'ex comandante della Marina uruguaiana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di...

Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato

Cronaca

Il 60enne avrebbe condiviso sui social un annuncio in cui offriva un posto di lavoro da badante....

Meteo, allerta arancione in Toscana: previsti forti temporali

Cronaca

La protezione civile della Toscana ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e...

Spaccio nei boschi del Varesotto, 19 arresti tra cui trapper 167 Gang

Cronaca

L'operazione, denominata "Note Stonate", è stata coordinata dalla procura locale. Tra gli ...

Addio al giornalista Claudio Fico, era vicedirettore vicario del Tg5

Cronaca

Aveva 67 anni. È morto dopo una lunga malattia. Giornalista di lungo corso, aveva...

Cronaca: i più letti