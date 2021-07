Desaparecidos, Jorge Nestor Troccoli in carcere a Salerno

L’ex ufficiale uruguaiano è stato condannato ieri in via definitiva all'ergastolo insieme ad altri ex militari a conclusione del processo sul cosiddetto 'piano Condor'

È rinchiuso, da questa mattina, nel carcere di Fuorni, a Salerno, il 72enne Jorge Nestor Troccoli, l'ex ufficiale uruguaiano condannato ieri in via definitiva all'ergastolo insieme ad altri ex militari, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di Paesi sudamericani, al potere tra gli anni Settanta e Ottanta, a conclusione del processo sul cosiddetto 'piano Condor'. È quanto apprende l’AGI da ambienti della difesa. "Non ci è stato notificato né il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione né l'ordine di esecuzione pena", ha spiegato il difensore di Troccoli, l'avvocato Francesco Saverio Guzzo. "Il mio assistito - ha aggiunto - era intenzionato a consegnarsi. Avrebbe atteso l'esito di una serie di accertamenti medici per alcune patologie di cui soffre da tempo. E ieri, infatti, era all'ospedale di Battipaglia per fare degli esami. Questa mattina alle 11, appena dimesso, è stato raggiunto da alcuni militari del Ros che lo hanno portato in caserma e poi in carcere”, ha concluso.