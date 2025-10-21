Cronaca
Perché il rischio povertà in Campania ci deve preoccupare
La Campania è la terza regione d’Italia per numero di abitanti: su circa 5,6 milioni di campani, quasi la metà sono esposti a questo rischio secondo i dati Eurostat. A Sky tg24 Insider la Caritas anticipa le novità - non confortanti - del prossimo Rapporto: ecco perché bisogna occuparsi seriamente della povertà
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi