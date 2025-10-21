Spaccio nei boschi del Varesotto, 19 arresti tra cui trapper 167 Gang

La polizia di Stato di Varese ha eseguito quest'oggi 19 misure di custodia cautelare nei confronti di alcune persone di nazionalità italiana, ma anche straniera, accusate a vario titolo di traffico di cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. L'operazione denominata "Note Stonate" è stata coordinata dalla procura locale, grazie a cui è stato possibile far luce sul fenomeno dello spaccio nei boschi della provincia di Varese e su un locale gruppo musicale rap - trap, i "167 Gang", dal quale i pusher di quelle aree boschive avrebbero acquistato armi e droga. Tra gli arrestati, infatti, c'è pure il frontman di questa band locale, molto nota anche nell'hinterland milanese.

Le indagini

L'indagine è partita, nello specifico, da Malnate (Varese). Come detto, tra gli arrestati c'è anche uno dei due membri dei "Gang 167", gruppo trap-rap-hip hop originario dello stesso comune del Varesotto, il cui nome trae ispirazione proprio dal quartiere popolare di cui i due componenti sono originari. I dettagli dell'operazione non sono ancora noti, ma secondo l'accusa il trapper arrestato avrebbe avuto un ruolo centrale nel giro di droga e armi smantellato dalla squadra mobile della Questura locale. L'inchiesta si è basata su una serie di controlli di un'area boschiva nel Comune di Malnate, interessata dal fenomeno dello spaccio di droga, area nella quale era presente una postazione di spaccio gestita da tre persone di origine nordafricana. Grazie all'utilizzo anche di visori notturni e droni, nell'arco di breve tempo sono stati osservati tutti gli spostamenti e le abitudini quotidiane dei tre spacciatori che, a debita distanza dal luogo di spaccio, avevano messo in piedi un bivacco. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, era il trapper a rifornire di droga e armi, poi sequestrate, ai tre pusher dei boschi, tutti arrestati. Uno dei coinvolti nell'inchiesta è accusato di estorsione, per gli altri si parla di reati connessi allo spaccio.