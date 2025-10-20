Sicurezza domestica, consigli per vivere la casa senza paura dei ladri

Il tema della sicurezza domestica interessa sempre più persone. Come emerge da una recente ricerca pubblicata sul National Library of Medicine, è risultato che l’installazione di sistemi di allarme e le tecnologie di sicurezza e sorveglianza non riducono solo i rischi reali, ma anche il senso di vulnerabilità. In pratica, chi si sente protetto tende a vivere con maggiore serenità l’ambiente domestico, riducendo timori e paure comuni, come quella di subire furti e intrusioni (l’harpaxofobia). Per far sì che le persone possano sentirsi più sicure, Sector Alarm - multinazionale presente in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa - ha elaborato un vademecum in 6 punti che mira ad accompagnarle a sentirsi più leggere tra le mura di casa.

Il commento di Sector Alarm Italia

“Quando parliamo di furti e criminalità pensiamo sia necessario invertire la narrazione: non si tratta di abbassare la guardia o minimizzare i rischi reali, ma di ovviare a sensazionalismi e allarmismi che spesso amplificano solo ansie e preoccupazioni" ha evidenziato Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia. "La realtà è che possiamo contare su strumenti tecnologici avanzati e su esperti qualificati sempre presenti e pronti a intervenire, che ci permettono di godere di una protezione concreta quando siamo a casa. Inoltre, alcune strategie semplici ma efficaci possono fare la differenza e rendere ogni ambiente domestico uno spazio di protezione e libertà" ha concluso.