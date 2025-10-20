Sicurezza domestica, consigli per vivere la casa senza paura dei ladri

Dotarsi di un sistema di protezione completa che combini intervento umano e tecnologie avanzate può influire sul benessere quotidiano delle persone. Secondo una recente ricerca pubblicata sul National Library of Medicine, l’installazione di sistemi di allarme e le tecnologie di sicurezza e sorveglianza, infatti, non riducono solo i rischi reali ma anche il senso di vulnerabilità
Il tema della sicurezza domestica interessa sempre più persone. Come emerge da una recente ricerca pubblicata sul National Library of Medicine, è risultato che l’installazione di sistemi di allarme e le tecnologie di sicurezza e sorveglianza non riducono solo i rischi reali, ma anche il senso di vulnerabilità. In pratica, chi si sente protetto tende a vivere con maggiore serenità l’ambiente domestico, riducendo timori e paure comuni, come quella di subire furti e intrusioni (l’harpaxofobia). Per far sì che le persone possano sentirsi più sicure, Sector Alarm - multinazionale presente in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa - ha elaborato un vademecum in 6 punti che mira ad accompagnarle a sentirsi più leggere tra le mura di casa.
Sei spunti per vivere la casa con serenità
Per trasformare la casa in un vero rifugio di benessere è possibile adottare diversi accorgimenti pratici, che aiutano a ridurre le preoccupazioni e i timori più diffusi.
Ecco i suggerimenti di Sector Alarm:
- Controllare periodicamente l’ingresso di casa: serrature e infissi di qualità sono il primo deterrente contro le intrusioni. Verificare regolarmente la presenza di simboli e segni particolari sull’ingresso, e nel caso rimuoverli, può inoltre essere utile per disorientare i malintenzionati, che spesso li utilizzano per segnalare case vuote o vulnerabili;
- Proteggere le informazioni digitali della casa: imposta profili social privati e disattiva la geolocalizzazione automatica delle foto. Anche un semplice post in vacanza può diventare un segnale per chi cerca abitazioni vuote;
- Preparare un “kit di emergenza domestico”: tieni a portata di mano numeri utili (112, vigili del fuoco, tecnici di fiducia) e strumenti essenziali come torcia, estintore e kit di primo soccorso. Sapere di averlo pronto riduce ansie e panico in caso di imprevisti ed emergenze;
- Variare la tua routine: non essere sempre prevedibili negli orari o nei percorsi abituali riduce decisamente la sensazione di controllo da parte di altri e aiuta a sentirsi padroni della propria vita e soprattutto più sereni;
- Automatizzare la protezione con la tecnologia: timer per le luci, sensori per acqua e fumo e le app di controllo remoto sono piccoli accorgimenti tecnologici che rendono la casa più sicura e alleggeriscono la mente da preoccupazioni continue;
- Affidarsi a un sistema di protezione completa con risposta immediata: adottare soluzioni che proteggano non solo da furti ed effrazioni, ma anche da perdite d’acqua, principi di incendio ed emergenze mediche consente interventi rapidi ove necessario e un maggiore senso di sicurezza. I sistemi di allarme per ville e appartamenti con risposta immediata e protezione 24/7 possono realmente fare la differenza in caso di intrusioni o danni improvvisi, restituendo a chi le abita la serenità che solo la casa sa garantire.
Il commento di Sector Alarm Italia
“Quando parliamo di furti e criminalità pensiamo sia necessario invertire la narrazione: non si tratta di abbassare la guardia o minimizzare i rischi reali, ma di ovviare a sensazionalismi e allarmismi che spesso amplificano solo ansie e preoccupazioni" ha evidenziato Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia. "La realtà è che possiamo contare su strumenti tecnologici avanzati e su esperti qualificati sempre presenti e pronti a intervenire, che ci permettono di godere di una protezione concreta quando siamo a casa. Inoltre, alcune strategie semplici ma efficaci possono fare la differenza e rendere ogni ambiente domestico uno spazio di protezione e libertà" ha concluso.