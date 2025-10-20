Treno travolge 3 ragazzi nel novarese, un morto e 2 feriti

Incidente ferroviario intorno alle 18,30 a Trecate, in provincia di Novara. Il bilancio è di un ragazzo morto e altri due feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni, i tre giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino. Il treno era diretto a Milano, dove sarebbe dovuto arrivare alle 18,49. Il treno che li ha investiti è fermo sulla linea aspettando i soccorsi e le forze di polizia per gli accertamenti. La circolazione ferroviaria è interrotta nelle due direzioni. Secondo le prime sommarie informazioni i tre giovani sembra abbiano attraversato i binari per non perdere il treno S6 di Trenord in partenza per Pioltello Limito. Sarebbero passati dietro al convoglio fermo attraversando un binario proprio mentre stava sopraggiungendo il regionale veloce Torino-Milano che non effettua la fermata a Trecate e che li ha travolti.