Treno travolge 3 ragazzi nel novarese, un morto e 2 feriti

Le vittime sono tre giovani immigrati di età intorno ai 20 anni che hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria di Trecate. Il treno che li ha travolti proveniva da Torino ed era diretto a Milano
Incidente ferroviario intorno alle 18,30 a Trecate, in provincia di Novara. Il bilancio è di un ragazzo morto e altri due feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Stando alle prime ricostruzioni, i tre giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino. Il treno era diretto a Milano, dove sarebbe dovuto arrivare alle 18,49. Il treno che li ha investiti è fermo sulla linea aspettando i soccorsi e le forze di polizia per gli accertamenti. La circolazione ferroviaria è interrotta nelle due direzioni. Secondo le prime sommarie informazioni i tre giovani sembra abbiano attraversato i binari per non perdere il treno S6 di Trenord in partenza per Pioltello Limito. Sarebbero passati dietro al convoglio fermo attraversando un binario proprio mentre stava sopraggiungendo il regionale veloce Torino-Milano che non effettua la fermata a Trecate e che li ha travolti.
Sospesa la circolazione su linea convenzionale Torino-Milano
Dopo l'incidente, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea convenzionale Milano-Torino a Trecate, per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni regionali e Intercity - si legge sul sito di Treitalia - possono registrare ritardi, mentre i treni regionali potrebbe subire anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento, il 797 Torino Porta Nuova-Salerno oggi non effettua le fermate di Torino Porta Susa, Vercelli, Novara e Milano.
Salvini: "Addolorato, vicinanza alle famiglie"
Matteo Salvini è "profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara, dove un treno ha travolto tre persone che, dalle prime informazioni, si trovavano sui binari senza autorizzazione". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, sempre a quanto si apprende, "ha chiesto una relazione dettagliata sull'accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte".