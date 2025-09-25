Esplora tutte le offerte Sky
Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia

Cronaca
Intorno alle 21.30 di mercoledì seralla giovane si trovava insieme a un ragazzo nei pressi dei binari ferroviari a Pinarella di Cervia nella zona Malva Sud, quando è stata urtata da un treno e sbalzata contro un ostacolo. Gli inquirenti indagano sulla dinamica dell'incidente

Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, zona Malva Sud. Si chiamava Giulia Valgimigli ed era originaria di Forlì. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente ma alcuni elementi sono ancora da chiarire.

Le indagini degli inquirenti

Si sta occupando di esaminare il caso il il pm Raffaele Belvederi. Quando è accaduto il fatto, la giovane era insieme ad un ragazzo, di cui al momento non si hanno informazioni. Intorno alle 21.30 di mercoledì sera, i due stavano camminando a passo svelto nei pressi della massicciata ferroviaria quando lei è stata urtata da un treno e sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo si trovava a distanza ed è riuscito a scansarsi. La polizia ferroviaria ha sentito il giovane, il macchinista e sono stati convocati i genitori di lei. Gli inquirenti stanno indagando per capire dove i due ragazzi stessero andando, l'ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere la loro abitazione. 

