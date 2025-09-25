Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia

Le indagini degli inquirenti

Si sta occupando di esaminare il caso il il pm Raffaele Belvederi. Quando è accaduto il fatto, la giovane era insieme ad un ragazzo, di cui al momento non si hanno informazioni. Intorno alle 21.30 di mercoledì sera, i due stavano camminando a passo svelto nei pressi della massicciata ferroviaria quando lei è stata urtata da un treno e sbalzata contro un ostacolo fisso. Il ragazzo si trovava a distanza ed è riuscito a scansarsi. La polizia ferroviaria ha sentito il giovane, il macchinista e sono stati convocati i genitori di lei. Gli inquirenti stanno indagando per capire dove i due ragazzi stessero andando, l'ipotesi è che stessero utilizzando quel percorso per raggiungere la loro abitazione.