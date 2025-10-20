Morto il cardinale Menichelli, l'arcivescovo di Ancona aveva 86 anni

Dopo una lunga malattia, si è spento questa mattina il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona-Osimo. L'annuncio è stato dato dall'attuale arcivescovo Angelo Spina, che raccolse il testimone della guida pastorale della diocesi marchigiana nel luglio 2017 proprio dallo stesso Menichelli. L'arcivescovo ha invitato i fedeli "a elevare al buon Dio, ricco di misericordia, la nostra preghiera perché accolga la sua bella anima in paradiso”. Edoardo Menichelli era nato in una frazione di San Severino Marche il 14 ottobre 1939 e aveva dunque da pochi giorni compiuto 86 anni. Dopo gli studi in seminario era diventato sacerdote il 3 luglio 1965 incardinato nella Chiesa di San Severino Marche. Era stato chiamato a ricoprire ruoli anche al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e anche alla Congregazione delle Chiese orientali per un paio d'anni.

La nomina da parte di Giovanni Paolo II

Il 10 giugno 1994 Giovanni Paolo II lo aveva nominato arcivescovo di Chieti-Vasto, dove resta fino al gennaio 2004, quando lo stesso Giovanni Paolo II gli aveva affidato l'arcidiocesi di Ancona-Osimo, dove era rimasto fino al 2017. Due anni prima Papa Francesco lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 2015. Dal 2017, lasciata per limiti di età Ancona, si era ritirato nel Santuario Madonna dei Lumi, a San Severino Marche.