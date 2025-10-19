A Lampedusa due migranti morti e 14 in gravi condizioni

Le persone soccorse presentano una grave crisi respiratoria, probabilmente dovuta all'inalazione di idrocarburi. Sarebbe la stessa causa che ha provocato la morte dei due uomini trovati senza vita nel sottocoperta dell'imbarcazione
Alcuni dei migranti giunti a Lampedusa in gravi condizioni verranno trasferiti in strutture sanitarie più attrezzate, a bordo di due elicotteri a supporto, uno in arrivo da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presente a Lampedusa. Sono 14 le persone ritenute gravi, e per tre di queste è stato necessario procedere all'intubazione. Sbarcati su molo Favarolo anche due cadaveri. I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall'isola.
I soccorsi
I 14 migranti che stanno male sono in crisi respiratoria, a causa dell'inalazione di idrocarburi che ha ucciso i due uomini che viaggiavano nel sottocoperta dell'imbarcazione, alla deriva a 16 miglia da Lampedusa. I due cadaveri stanno per essere portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. I migranti arrivati nell'isola sono originari di Pakistan, Eritrea e Somalia. Tra loro anche una donna e cinque minori.