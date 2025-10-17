Malta, si capovolge barcone: 11 in salvo, 1 morto e dispersi

Il ribaltamento è avvenuto in area Sar maltese e dalla notte scorsa è in corso un'operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta, dopo l'avvistamento a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa. La Guardia Costiera italiana conduce i soccorsi con le motovedette provenienti dall'isola siciliana

A bordo c’erano una trentina di migranti. Il ribaltamento è avvenuto in area Sar maltese e dalla notte scorsa è in corso un'operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue coordination centre (RCC) di Malta, dopo l'avvistamento a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. A individuare il natante rovesciato è stato l'aereo Manta "10-03" della Guardia Costiera italiana, impegnato in attività di volo, che ha lanciato immediatamente una zattera di salvataggio e fatto scattare le relative operazioni dei soccorsi.