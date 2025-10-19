Milano, incendio in un appartamento: anziana ferita e 3 intossicati

Esplora tutte le offerte Sky
Milano, incendio in un appartamento: un'anziana ferita e tre persone intossicate

Cronaca
©Ansa

Il rogo, le cui cause devono ancora essere stabilite, ha interessato questo pomeriggio un appartamento all'interno di uno stabile situato in via Vitruvio 44, non troppo lontano dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo

Una donna anziana è rimasta ferita e tre persone sono state intossicate a seguito di un incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha quasi del tutto distrutto un appartamento a Milano, situato in uno stabile in via Vitruvio 44, non troppo lontano dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo.

Le cause del rogo da accertare

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, sono divampate in un'abitazione al primo piano dell'edificio, quando erano le 16.30 circa. All'interno dello stesso appartamento si trovava l'anziana rimasta ferita, prontamente soccorsa prima dai vigili del fuoco ed in seguito dai sanitari del 118. Altre tre persone, come detto, sono rimaste intossicate ma, al momento, le condizioni di salute di tutti non destano preoccupazioni. Sul luogo dell'incendio sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio per cui è stata necessaria anche l'evacuazione dei residenti presenti nel momento del rogo.

