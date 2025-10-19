Alluvione a Favara, trovato il cadavere della donna dispersa

È di Marianna Bello, 38 anni, il cadavere trovato questa mattina vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. È stata riconosciuta dai tatuaggi, uno dei quali al polso. Il cadavere era stato ritrovato stamattina da un gruppo impegnato in una battuta di caccia

È di Marianna Bello, 38 anni, il cadavere trovato in un canneto vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento. La donna veniva cercata ininterrottamente da 18 giorni dopo che le acque di un violento temporale a Favara l'hanno travolta e inghiottita. Il 2 ottobre era stato ritrovato e riconosciuto il suo portafogli: al suo interno era presente la foto di uno dei tre figli della donna.