Firenze, scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto

Tensione all’aeroporto di Firenze durante la manifestazione della ex Gkn per chiedere la reindustrializzazione della fabbrica. Alcune centinaia di partecipanti al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo, sfondando un cordone di polizia e raggiungendo i banchi del check-in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti non sono riusciti a superare la cosiddetta “area sterile”, dove dopo i check in si accede ai varchi di imbarco e quindi agli aerei e alla pista. Dopo aver ignorato gli inviti a lasciare la struttura, sono stati sgomberati a colpi di sfollagente. Sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici. Cori e urla hanno accompagnato l'azione. Nessun volo risulta cancellato a causa dei disordini, solo alcuni aerei in ritardo. Spavento fra i passeggeri.