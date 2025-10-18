Firenze, scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto

Tensione all’aeroporto di Firenze durante la manifestazione per la ex Gkn: un gruppo di manifestanti ha sfondato un cordone di polizia e fatto irruzione nello scalo, raggiungendo i banchi del check-in. Le forze dell’ordine hanno reagito con una carica di alleggerimento per evitare l’accesso alla pista. Nessun volo risulta cancellato a causa dei disordini. Spavento fra i passeggeri
Tensione all’aeroporto di Firenze durante la manifestazione della ex Gkn per chiedere la reindustrializzazione della fabbrica. Alcune centinaia di partecipanti al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo, sfondando un cordone di polizia e raggiungendo i banchi del check-in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti non sono riusciti a superare la cosiddetta “area sterile”, dove dopo i check in si accede ai varchi di imbarco e quindi agli aerei e alla pista. Dopo aver ignorato gli inviti a lasciare la struttura, sono stati sgomberati a colpi di sfollagente. Sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici. Cori e urla hanno accompagnato l'azione. Nessun volo risulta cancellato a causa dei disordini, solo alcuni aerei in ritardo. Spavento fra i passeggeri.
Le tensioni all’interno dello scalo
All’interno degli atrii dell'aerostazione dello scalo Vespucci, i manifestanti hanno forzato uno schieramento di agenti. Le forze dell'ordine hanno risposto con azioni di contenimento anche tramite una carica di alleggerimento. La società aeroportuale ha bloccato i flussi dei passeggeri in uscita per evitare inserimenti dai corridoi ed attuato altre misure di sicurezza anche per evitare danni alla struttura. Al momento il corteo risulta uscito dall'aerostazione. Una parte è ritornata sui piazzali esterni, nei posteggi, ed ha ripreso il percorso previsto verso viale Guidoni in direzione del centro storico. Pochi altri si sono messi davanti all'aerostazione. Tra i danni al momento risulta spaccata la vetrina di un bar ma la società aeroportuale sta facendo una ricognizione in merito. Il corteo ex Gkn intanto aveva proseguito verso viale Guidoni per concludersi nei pressi del mercato ortofrutticolo Mercafir. Oltre ai lavoratori della fabbrica di Campi Bisenzio, hanno partecipato manifestanti venuti da varie parti di Italia, anche con pullman e auto private, appartenenti alla galassia antagonista e dei centri sociali.
Leggi anche
Sciopero nazionale 17 ottobre, disagi per rifiuti e pulizia strade
Migliaia in piazza a Tbilisi, scontri con la polizia. FOTO
Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tbilisi per protestare contro il governo e il partito al potere Sogno Georgiano, centrista-populista e da tempo ormai stabilmente su posizioni illiberali e filorusse. La manifestazione, iniziata nel centro della capitale tra bandiere georgiane e dell'Unione europea, si è diretta verso il palazzo presidenziale, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine