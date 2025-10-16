Sciopero nazionale 17 ottobre, disagi per rifiuti e pulizia strade

I lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento incrociano le braccia in occasione della giornata di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Disagi anche per i trasporti con lo stop del personale della società Net (Nord est trasporti) di Monza e di Trezzo sull'Adda ascolta articolo

Un’altra giornata di sciopero è stata indetta per venerdì 17 ottobre. A fermarsi sono gli operatori dei servizi ambientali: una protesta di tutta la categoria che è stata decisa dalle organizzazioni sindacali nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro.

Amsa: “Garantite prestazioni indispensabili” In una nota Amsa, Azienda milanese servizi ambientali, ha fatto sapere che “venerdì 17 ottobre, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche”. Come si legge nella nota, “saranno comunque garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. Gli eventuali disagi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e della normativa vigente”.