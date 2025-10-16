Sciopero nazionale 17 ottobre, disagi per rifiuti e pulizia strade

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero nazionale venerdì 17 ottobre: stop degli operatori dell'igiene ambientale

Cronaca
©Getty

I lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento incrociano le braccia in occasione della giornata di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Disagi anche per i trasporti con lo stop del personale della società Net (Nord est trasporti) di Monza e di Trezzo sull'Adda

ascolta articolo

Un’altra giornata di sciopero è stata indetta per venerdì 17 ottobre. A fermarsi sono gli operatori dei servizi ambientali: una protesta di tutta la categoria che è stata decisa dalle organizzazioni sindacali nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro. 

Amsa: “Garantite prestazioni indispensabili”

In una nota Amsa, Azienda milanese servizi ambientali, ha fatto sapere che “venerdì 17 ottobre, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche”. Come si legge nella nota, “saranno comunque garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. Gli eventuali disagi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e della normativa vigente”.

Stop anche ai trasporti Net

Oltre al settore ambientale, venerdì 17 ottobre sono possibili disagi anche per quanto riguarda i trasporti. Lo sciopero coinvolge infatti anche il personale della società Net (Nord est trasporti) di Monza e di Trezzo sull'Adda (Milano). La protesta è stata indetta dal sindacato Al Cobas e prevede uno stop di 24 ore, come confermato anche dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Cronaca

Sciopero, cos'è la precettazione e cosa significa

Il provvedimento in questione, che può essere preso dal presidente del Consiglio o da uno dei ministri 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, può portare a sanzioni per coloro che non lo rispettano, che a loro volta possono fare ricorso davanti a un giudice. Ecco come funziona e alcuni precedenti

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Pescara, liceo Marconi chiuso: malori per sostanza sprigionata in aula

Cronaca

L'istituto è stato evacuato e chiuso questa mattina, per "concreto e immediato pericolo” per la...

È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone vengono trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, si apprende da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Lanciato l'allarme, l'istituto è stato subito evacuato. ANSA/PAOLO RENZETTI

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip

Cronaca

Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna, si è avvalso della...

In una combo Pamela Genini 29 anni e il luogo dove è stato uccisa dal compagno Gianluca Soncin di 52 anni. ANSA/Andrea Fasani/INSTAGRAM/bianca_chihuahuapretty__

Sciopero nazionale 17 ottobre, disagi per rifiuti e pulizia strade

Cronaca

I lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento incrociano le braccia in...

Fao, il Papa: "L'uso della fame come arma di guerra è un crimine"

Cronaca

Leone XIV sottolinea che si tratta di una "crudele strategia che condanna uomini, donne e bambini...

Ravenna, lavoratore muore investito da un camion al porto di Ravenna

Cronaca

Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe accaduto durante le operazioni di carico...

Cronaca: i più letti