Sciopero nazionale 17 ottobre, disagi per rifiuti e pulizia strade

I lavoratori del settore raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento incrociano le braccia in occasione della giornata di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Disagi anche per i trasporti con lo stop del personale della società Net (Nord est trasporti) di Monza e di Trezzo sull'Adda
Un’altra giornata di sciopero è stata indetta per venerdì 17 ottobre. A fermarsi sono gli operatori dei servizi ambientali: una protesta di tutta la categoria che è stata decisa dalle organizzazioni sindacali nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di Lavoro.
Amsa: “Garantite prestazioni indispensabili”
In una nota Amsa, Azienda milanese servizi ambientali, ha fatto sapere che “venerdì 17 ottobre, a seguito della dichiarazione di sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel potrebbero verificarsi disservizi in merito alla raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento, apertura delle riciclerie e piattaforme ecologiche”. Come si legge nella nota, “saranno comunque garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. Gli eventuali disagi saranno recuperati nel più breve tempo possibile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e della normativa vigente”.
Stop anche ai trasporti Net
Oltre al settore ambientale, venerdì 17 ottobre sono possibili disagi anche per quanto riguarda i trasporti. Lo sciopero coinvolge infatti anche il personale della società Net (Nord est trasporti) di Monza e di Trezzo sull'Adda (Milano). La protesta è stata indetta dal sindacato Al Cobas e prevede uno stop di 24 ore, come confermato anche dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
©Ansa
Sciopero, cos'è la precettazione e cosa significa
Il provvedimento in questione, che può essere preso dal presidente del Consiglio o da uno dei ministri 48 ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, può portare a sanzioni per coloro che non lo rispettano, che a loro volta possono fare ricorso davanti a un giudice. Ecco come funziona e alcuni precedenti