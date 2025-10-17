Esplora tutte le offerte Sky
Attentato Ranucci, la solidarietà di Sky Tg24

Cronaca

Il comunicato a firma del Cdr e a nome di tutta la redazione per esprimere vicinanza al giornalista

Il Comitato di Redazione e la redazione tutta di Sky Tg24 esprimono le più totali solidarietà e preoccupazione per quanto successo a Sigfrido Ranucci.

Un attentato di una gravità inaudita, che colpisce non solamente il conduttore di Report, ma tutti i giornalisti e chiunque operi nell’informazione.

Un atto intimidatorio al quale non si può rispondere che continuando con serietà e professionalità il nostro lavoro.

Quanto accaduto deve preoccupare non solamente i giornalisti, ma tutti i cittadini che sono bersaglio di chi con un gesto vile ha attentato alla libertà di informare.

 

 

Il CdR di Sky Tg24

