Attentato Ranucci, la solidarietà di Sky Tg24

Il comunicato a firma del Cdr e a nome di tutta la redazione per esprimere vicinanza al giornalista
Il Comitato di Redazione e la redazione tutta di Sky Tg24 esprimono le più totali solidarietà e preoccupazione per quanto successo a Sigfrido Ranucci.
Un attentato di una gravità inaudita, che colpisce non solamente il conduttore di Report, ma tutti i giornalisti e chiunque operi nell’informazione.
Un atto intimidatorio al quale non si può rispondere che continuando con serietà e professionalità il nostro lavoro.
Quanto accaduto deve preoccupare non solamente i giornalisti, ma tutti i cittadini che sono bersaglio di chi con un gesto vile ha attentato alla libertà di informare.
Il CdR di Sky Tg24