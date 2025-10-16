Vallecrosia, sindaco contro algoritmo Google: "Fa fuggire i turisti"

Vallecrosia è un piccolo comune di mare della riviera ligure, in provincia di Imperia. Nonostante le sue spiagge e l’acqua azzurra, i turisti lo ignorano preferendo le vicine Bordighera e Ventimiglia. Perché? Secondo il sindaco del comune, Fabio Perri, è colpa di Google e del suo algoritmo che favorisce alcune località e non inserisce Vallecrosia tra le mete di mare della Liguria. È iniziata così la lotta contro Google del primo cittadino che, per ovviare al problema, ha proposto di cambiare nome al comune: trasformarlo in “Vallecrosia al mare” permetterebbe all’algoritmo di identificare il paese come meta, appunto, di mare e di proporlo nelle ricerche dei potenziali turisti.