Ravenna, lavoratore muore investito da un camion al porto di Ravenna

Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe accaduto durante le operazioni di carico o scarico di argilla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Presenti anche polizia e Guardia di Finanza per chiarire le circostanze dei fatti
Un autista 67enne è morto in un infortunio sul lavoro attorno alle 7 al porto di Ravenna. L'uomo, di una azienda di autotrasporti marchigiana, è stato investito dal camion di una ditta emiliana sul piazzale del terminalista Sapir. I due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Presenti anche polizia e Guardia di Finanza per chiarire le circostanze dei fatti.
Ansa/Sky TG24
Morti sul lavoro, confronto fra l’Italia e altri Paesi europei. I DATI
Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24