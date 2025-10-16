Genova, una via intitolata alle "Vittime della Palestina"

La delibera, che ha suscitato ampio dibattito, prevede l’intitolazione di uno spazio pubblico nella zona di San Fruttuoso. I promotori hanno sottolineato come il gesto rappresenti “un atto di umanità e memoria verso chi ha perso la vita in una tragedia che continua a colpire civili innocenti”

A Genova nasce una nuova via dedicata alle “Vittime in Palestina”. La decisione, approvata dal Municipio Bassa Val Bisagno, è stata sostenuta da una mozione presentata da alcune forze politiche di centrosinistra e movimenti civici, con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime del conflitto in corso in Medio Oriente, indipendentemente dall’appartenenza politica o religiosa. La delibera, che ha suscitato ampio dibattito, prevede l’intitolazione di uno spazio pubblico nella zona di San Fruttuoso. I promotori hanno sottolineato come il gesto rappresenti “un atto di umanità e memoria verso chi ha perso la vita in una tragedia che continua a colpire civili innocenti”.