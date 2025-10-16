Esplora tutte le offerte Sky
Genova, una via intitolata alle "Vittime della Palestina": approvata la mozione

Cronaca

La delibera, che ha suscitato ampio dibattito, prevede l’intitolazione di uno spazio pubblico nella zona di San Fruttuoso. I promotori hanno sottolineato come il gesto rappresenti “un atto di umanità e memoria verso chi ha perso la vita in una tragedia che continua a colpire civili innocenti”

ascolta articolo

A Genova nasce una nuova via dedicata alle “Vittime in Palestina”. La decisione, approvata dal Municipio Bassa Val Bisagno, è stata sostenuta da una mozione presentata da alcune forze politiche di centrosinistra e movimenti civici, con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime del conflitto in corso in Medio Oriente, indipendentemente dall’appartenenza politica o religiosa. La delibera, che ha suscitato ampio dibattito, prevede l’intitolazione di uno spazio pubblico nella zona di San Fruttuoso. I promotori hanno sottolineato come il gesto rappresenti “un atto di umanità e memoria verso chi ha perso la vita in una tragedia che continua a colpire civili innocenti”.

L'iniziativa

Alcuni esponenti del centrodestra hanno invece espresso perplessità, giudicando la scelta “ambigua” e potenzialmente divisiva. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riflessione cittadina sui conflitti internazionali e sul valore della pace. “È un segnale simbolico, ma necessario - ha dichiarato uno dei consiglieri promotori - perché Genova vuole essere una città che ricorda e prende posizione contro ogni violenza”. L’amministrazione comunale dovrà ora individuare la strada o l’area precisa dove verrà apposta la targa commemorativa.

Media: "Usa premono per fase 2, anche ricostruzione di Rafah"

