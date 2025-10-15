Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 2,7

L'evento sismico, con epicentro a circa 15 chilometri di profondità, non ha fatto registrare danni a persone o cose ed è stato avvertito dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata rilevata alle 12.41 dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nello Stretto di Messina, a circa 15 chilometri di profondità, tra la sponda reggina e quella messinese. L'evento, davanti alle coste di Ravagnese e San Gregorio, non ha fatto registrare danni a persone o cose e sarebbe stato avvertito dalla popolazione.

